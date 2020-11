Het is hoog tijd voor een bindend referendum over het Haga Lyceum in Amsterdam. Straks staat de ontslagen directeur Söner Atasoy voor een paar gele gordijnen rare video's op te nemen, kan bestuurder Achmed Baâdoud niet meer bij het twitteraccount van de school en/of komen er pijnlijke posts van schooldirecteur Saskia Grotenhuis uit de Discord-app naar buiten. Voor iedereen die, net als wij, de weg kwijt is in de hele tyfusbende bij het Haga Lyceum (niet genoemd naar Wybren, red.): vanwege de totale puinzooi op de school is directeur Söner Atasoy ontslagen en is er onlangs een interim-bestuur benoemd, maar er is een groep docenten en ouders (die verbonden is met all round frisse kerel Arnoud van Doorn) die engerd Atasoy nog steeds steunt. Waarschijnlijk heeft iemand uit die laatste groep heeft nu het 'eigen' schoolgebouw beklad. Handig. Het lijkt wel een politieke partij.