Zie je wel / zeiden we toch / dachten we al.

Verdomd. Moslims hebben toch humor. Of dit het moment is om grappen te maken over je faalschool, is een tweede natuurlijk. Het Haga is onderwerp van AIVD-onderzoek naar banden met jihadisme, subversief onderwijs en overige ondermijnende praktijken zoals gedicteerd door de koran. En op de golven van die twijfelachtige aandacht werd zondag bekend gemaakt dat Arnoud van Doorn (bekeer-PVV'ers met strafblad en radicaal-islamitische overtuigingen) de interim kalief van de hoofdstedelijke haatmadrassa zou worden. Alle media er op, tot een ANP profielfotoreeks van de rabiate koekenbakker aan toe. Toegegeven, leukere 1 april-grap dan die dat fotosoepje met die wolf van Jochem Meyer. Deze grap draagt immers betere schaapskleren: de school noemt het zelf een "burgerschaps-event". Wij noemen het een goed voorbeeld van Poe's Law.

Updates: Arnoud snapt niet dat de grap op hem is, qua staatsonveilige school die wederom dubieuze aandacht op zichzelf vestigt met een twijfelachtig figuur. Maar dat de NOS huilie doet, is wel weer kneitergrappig: "De NOS heeft het Haga Lyceum tot tweemaal toe, zowel zondagmiddag als maandagochtend, gevraagd of het om een 1 aprilgrap ging. Tot twee keer toe ontkende voorzitter Söner Atasoy dat dit het geval was."