Normaal zijn we niet zo van de coronaregels, maar voor deze Prinsjesdag zijn ze wel passend. Vandaag geen rijtour en geen balkongezwaai naar het gepeupel en dat gebrek aan feestelijkheden combineert goed met een demissionair kabinet dat niets te vieren heeft. Burgers die het kabinet in Den Haag met eigen ogen willen controleren lopen tegen een muur van censuurschermen aan die als de zwartgelakte regels in een wob-document de hofstad doorstrepen. U bent dus aangewezen op de staatsmedia om de Haagse rakkers in de gaten te houden. De gekroonde jager des vaderlands houdt zijn jaarlijkse voorleesuurtje ook dit jaar in de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal, want op deze huizenmarkt is het nu eenmaal vrijwel onmogelijk om uw eerste keuze te bemachtigen en komt u al snel op plan b uit. Daarna is het aan minister Hoekstra om een beperkte begroting te presenteren, want een demissionair kabinet dient zich terughoudend op te stellen. Dat is alleen een woord dat Rutte zich niet actief kan herinneren en daardoor gaat er wel zo'n zeven miljard naar klimaatbeleid en een nutteloos miljard naar de bouw van extra woningen. Laat Mark maar demissionair schuiven met die miljarden. Niet dat we geacht worden om ons daar vandaag druk om te maken, want het is Prinsjesdag en dat betekent dat ongetwijfeld iemand een raar hoedje draagt en dat is volgens veel media belangrijker dan de staat van het land. Enfin, veel plezier met de meest nietszeggende traditie van Nederland, wij maken ons vast op voor het interessante deel: de Algemene beschouwingen.