De democratie is een farce.

Bijna iedereen die ik ken zegt ongeveer het volgende: Het maakt toch niet uit waar ik op stem. Ze beloven A maar doen B. En dat doen ze allemaal. Men is moe ervan. Iedere keer hoop op verandering maar de modernistische machine dendert door.

Politiek is een grote marketing operatie. Ze vertellen ons dat we vrijheid hebben en keuze hebben. Maar hebben we die werkelijk?

We krijgen spervuur van propaganda over ons heen van alle wasmiddelmerken jaar in jaar uit. En als we uiteindelijk in de supermarkt staan eens per 4 jaar zijn we verward. Dat nieuwe merk, lijkt wel goed, maar ja er gaan ook slechte verhalen dover ze, nou ja, ik neem wel wat ik ken, straks is dit nog slechter.

Dit is precies zo in de supermarkt, het zijn altijd dezelfde merken en er zit hetzelfde in alle pakjes. In de politieke pakjes: sociaal-liberalisme.

De Nederlander heeft geen vertrouwen meer in de politiek. Het is een farce, zet maar eens een poll hier op, voel je je goed vertegenwoordigd door politici: Ja of Nee.

Geen fatsoenlijk debat over alle asielzoekers die binnen komen (meer meer meer), geen fatsoenlijk debat of de werking van vaccins, geen fatsoenlijk debat over de woningnood, geen fatsoenlijk debat over de groeiende drugscriminaliteit.

Het is een zelfverrijkende arrogante elite, die bang is voor de VN en Europa, maar haar eigen volk aan de lopende band voorliegt en bedriegt.