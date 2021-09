Maar hoe ver moet je teruggaan in de tijd om met voorbedachte rade te bewijzen? Ik hoor het de advocaat van Lukas Onrust al zeggen: 'Toen Lukas als zuigeling in zijn wiegje lag wees niets er op dat hij bezig was met de voorbereidingen van het gebeurde.'

Ik vind dat een dader gestraft moet worden voor de gevolgen van de daad. Er is geslagen en geschopt, maar het risico van overlijden wordt bij het slachtoffer neergelegd. Pech gehad. Als een dader slaat of schopt dan moet het risico dat het slachtoffer (onbedoeld) overlijdt bij hem liggen. En nergens anders.