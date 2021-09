Nog eerder: "Drie dagen na zijn aantreden als staatssecretaris op 8 november 1982 trad Schwietert af. Zijn geloofwaardigheid was in het geding gekomen. De reden was dat hij in zijn curriculum vitae had opgenomen dat hij de titel van doctorandus droeg, terwijl hij nooit aan een universiteit was afgestudeerd. Ook beweerde hij ten onrechte luitenant te zijn geweest in het Nederlandse leger."