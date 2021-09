In een wereld waar werkelijk alles racistisch kan zijn, is er altijd werk voor de racismeroepers (TikTok). Mensen die hun geld verdienen of hun persoonlijkheid ontlenen aan het immer gekwetst zijn. Aan het zien van problemen die er niet zijn. Het onderwerp vandaag: een broek. We geven toe dat 975 euro voor een joggingbroek van modehuis Balenciaga inderdaad crimineel duur is (lol om wegwerkersjas voor 3k), maar dat is niet waar de woke warriors over struikelen. Die vallen over het feit dat de broek oogt alsof er een boxershort bovenuit steekt en dat is culturele toe-eigening. Want geen riem dragen op uw afzakkende broek is blijkbaar een cultuurdingetje dat zijn oorsprong vindt in een ritueel van een Afrikaanse stam de hiphopscene van de jaren 80 en 90. CNN meteen aan de telefoon met professor Marquita Gammage die haar complete academische carrière bouwde op het overal zien van culturele toe-eigening en dus heel verrassend hier ook culturele toe-eigening ziet. We zijn benieuwd wat dat betekent voor de rest van de muziekculturen. Mag u nooit meer een felgekleurd trainingspak dragen als u geen echte gabber bent? Een verbod op zwarte kledij voor iedereen die geen stevige gitaren in zijn playlist heeft staan? Of een ban op met diamanten ingelegde handschoentjes voor mensen die niet discutabele slaapfeestjes met kinderen houden? Het kan allemaal, want als u maar hard genoeg probeert, is overal een probleem van te maken.