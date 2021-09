We kunnen grappen maken over de ontgroeningsweken, dat Kaag er ook zo ij zat tijdens haar Egyptische fopstudie, de schoolkleding eenheid uitstraalt. Maar vandaag 11 september wordt de grote gemene deler en bron van al deze waanzin niet benoemd.

De islam.

Zodra je je hierover uitspreekt schieten de feitenvrije halzen van de NX66/PvdA/GL?DENK/NIDA helemaal in de xenofoob modus.

Een normale beschouwing is niet mogelijk, maar de islamitische cultuur is er toch echt één die je mag verachten en zeker niet compatible is met de zogenaamde progressieve waarden van bovengenoemde partijen.

-

Dit is gewoon volgens de islam, niets meer en niets minder. In het hele Midden Oosten is het niet veel beter alleen hebben ze meer geld vanwege de olie, verder is Iran geen vrouwenparadijs, komt de gaypride in Irak niet echt van de grond, is de arabische lente nog niet overgegaan in de zomer van Afghanistan tot aan Marokko.

Het is daar overal gezeik en slecht gesteld met de rechten van de vrouw. Een enkele blonde westerse naïeve muts vindt dat prachtig, want krijgt lekker veel aandacht en hoeft zich net niet aan de regels te houden. Zo'n muts hebben we nu als minister van BuZa.

20 jaar na dato wordt de roze olifant in de kamer nog steeds niet benoemd.