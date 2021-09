Schagen. Prima provinciestad in de Kop van Noord-Holland. Gebouwd op terpen. Overzichtelijk binnenstadje, gratis parkeren, blonde meiden, boeren. Schitterende seventies woonwijk met veel groen (Waldervaart). In het weiland waar ooit een AZC stond, is nu een nieuwbouwwijk (Waterveld) in aanbouw (bijna af). Van die 300 asielzoekers zijn er trouwens nog een stuk of vijf over. Eentje is pakketbezorger. Met kerst zijn de supermarkten open, maar met Paasvee niet. Dan drinkt Schagen Amstel (m) of Boswandeling (v). Als stadje is Schagen helemaal AF, helemaal nu er een ventweg naast de N241 is gelegd, voor de vele trekkers, de spuiten (bloembollen) en de boerenkarren in het najaar (snijmaïs). In het zuiden staat nog een woonwijk gepland (Muggenburg-Zuid) en als dat klaar is, is Schagen echt AF. Maar wat doet de gemeente? Die is bezig omringende weilanden te onteigenen, voor de nieuwbouwtoekomst. De boeren/huiseigenaren in dat gebied moeten hun eigendom bij verkoop als eerste aan de gemeente aanbieden. Voorkeursrecht, heet dat in het Ambtenaars. Maar het is ordinair onteigenen.

Hoe het nu is. Koeien, kerktorens, gras, grutto's

Maar nu komt het. De Provincie (NH) heeft Schagen-Oost aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), wegens Prachtig Mooi & Meest Waardevol. We citeren:

"Het BPL is een beschermingsregime binnen de Omgevingsverordening NH2020 bedoeld om de meest waardevolle landschappen in Noord-Holland te beschermen. Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn. Dit noemen we de ‘kernkwaliteiten’ van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast."

Schagen-Oost = Land before Omringdijk, tweeduizend jaar oude dijken (Nes, Lutjewal), een oeroud riviertje uit de IJzertijd met een heuse Google Review en stampvol geelwit Pingsdorf-aardewerk en Romeinse munten oid (De Leets, pdf), ancient kadetjesland en weilanden met daarin maar liefst ZES middeleeuwse terpen, die bovendien archeologische rijksmonumenten zijn. Die terpen (of vliebergen, opstelplaatsen voor vee, bij hoog water) zijn vorige eeuw deels afgegraven want geld waard. Maar nog steeds skitterend zichtbaar in het Bijzonder Provinciaal Landschap van Skagen. Probeer het eens met De Hoogtekaart van Nederland (bovenaan rechts drop down menu hillshade aanvinken)

De Leets, terpen, kadetjesland (ijsbaan linksboven)

De Nes. Met de terpen 'De Oudemans Caags Hoogtens"

The rich terp soil, the terra preta of the Low Countries, was sold as fertilization for poorer soils, such as the sandy soils in province Drenthe. Terp soil was sold at 70 cent (guilders) per tonne in 1890, which was a lot of money back then. In 1920 the soil even cost 110 cents per tonne. In the ’40s commercial quarrying of terp soil stopped, Not because of the Second World War started. No, simply because not many terps were left to exploit. (Frisa Coast Trail)

Wij wensen De Provincie (NH) veel wijsheid en de laatste terpen van West-Friesland een lang en gelukkig bestaan.

6 x Rijksmonument. Afblijven ja

Once were terpenbouwers...

Terpenkaart Kop van Noord-Holland