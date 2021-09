Niemand helpt, tegenwoordig moet je wel zot in je hoofd zijn om te helpen.

Of je wordt zelf in elkaar gerost, of je krijgt een aanklacht voor racisme of mishandeling aan je broek (Naffers is een bedreigd diersoort) Of je verschijnt op social media onder het koptje "Racistisch geweld in Amsterdam door blanke man".

Ik vraag me trouwens af of dit persoon (onzijdig) zal helpen als ik met 5 naffers aan het vechten ben, waarschijnlijk rent het (onzijdig) gillend weg of denkt het (onzijdig), het zal wel een racist zijn.