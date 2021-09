Alvast wat huiswerk voor de dag van morgen voor de redactie, het is namelijk weer een "heldere" en "duidelijke" uitleg van de Raad Van State:

"Recente benoemingspraktijk

De vraag is nu of deze uitzondering alleen betrekking heeft op de bewindspersonen die al in functie waren toen het kabinet zijn ontslag aanbood of ook op de staatssecretarissen die na 15 januari 2021 zijn benoemd. Een belangrijk aspect daarbij is de vraag of de collectieve ontslagaanvraag van het kabinet niet alleen geldt voor bewindslieden die toen deel uitmaakten van het kabinet, maar ook voor degenen die later toetreden tot het demissionaire kabinet. De Afdeling advisering concludeert op grond van constitutionele beginselen en de praktijk, dat dit het geval is. Op het moment dat de staatssecretarissen werden benoemd tot het demissionaire kabinet, was hun ontslag ook al aangeboden.

Artikel 57 van de Grondwet: verschillende interpretaties

Maar dan blijft de vraag: geldt de uitzondering van artikel 57, derde lid, van de Grondwet ook voor staatssecretarissen die na de ontslagaanvraag zijn benoemd? Alles afwegend acht de Afdeling advisering beide interpretaties van artikel 57, derde lid, Grondwet verdedigbaar. Dat impliceert dat er niet voldoende grond is om te concluderen dat in de gegeven omstandigheden de continuering van het Kamerlidmaatschap van de drie betrokken Kamerleden met die grondwetsbepaling in strijd is."