Gefeliciteerd makkers! In navolging van winter (21-12 / 20-03), lente (21-03 / 20-06) en herfst (21-06 / 20-12) heeft de politiek weer iets bedacht. Een nieuw seizoen. Komt allemaal door klimaatverandering en opwarming enzo. Europees Parlement bemoeide zich ermee, alle lidstaten ook. En nu is Nederland overstag: we krijgen een vierde seizoen. De knappe koppen in de meteorologie geven het de naam 'zomer', een vreemde combinatie letters en we moeten er nog even aan wennen. De zomer treedt in vanaf vrijdag: "We kunnen een langere periode met droog, zonnig en warm weer verwachten. (...) Zo kan het vanaf zondag dagenlang 22 tot 26 graden worden." Nou, wij vinden het maar vreemd, die zomer. We hebben veel meer zin om als gebruikelijk op de tuinbank te verkleumen en de barbecue uit te zien regenen terwijl de parasol wegwaait. Maar goed, we passen ons wel weer aan. Even onze dikke tieten in de bikini stoppen hoor.