Racedag op het mooiste circuit van de kalender: Spa-Francorchamps. De laatste stop voor het Prins Bril-festival (wat we geen festival mogen noemen). Op dat zeven kilometer lange lint door de Ardennen valt de regen al het hele weekend en ook vandaag verwateren de massaal aanwezige Nederlandse fans, dus werkelijk alles is mogelijk. Dat is ook te zien aan de startopstelling, want Max op pole is geen verrassing, maar die Williams van Russell naast hem is zeer ongebruikelijk. Fashionista Hamilton positioneert zich achter Verstappen op P3, maar bowlingbal Bottas staat veilig ver naar achteren op P13. De belangrijkste speler deze middag is echter de regen, die voor de race al Pérez uitschakelde. Zowel Max als Lewis voelen zich thuis in de nattigheid, maar dat geldt ook voor ervaren rotten als Alonso en Vettel. Mindere teams zoals AlphaTauri en Alfa Romeo kunnen bij een eventuele opdrogende baan een risicootje nemen door eerder naar droogweerbanden te stappen en zo nog voor een verrassing te zorgen. Of keihard in de banden te klappen natuurlijk. Dus we schenken nog een Kwak-biertje in en gaan even goed zitten voor een mogelijk spektakel. Om 15:00 uur is het lights out and away we go. Go Max!

UPDATE: And nowhere we go! Start uitgesteld tot 15:10 15:15 15:20 15:25 uur later.

UPDATE: Meer regen, nog steeds geen race.