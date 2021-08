Westerse landen werden rijk dankzij een vrije markteconomie.

Feodale en socialistische landen zijn straatarm door hun te grote overheden. Recentste voorbeeld is Venezuela, inmiddels door miljoenen Venezolanen ontvlucht. Een planeconomie werkt nooit. En eigenlijk is dat heel logisch, om meerdere redenen;

1.

- Vrije markt is zelf mogen kiezen wat je koopt en waar je dat koopt.

Dus je mag kiezen tussen pap, pizza of brood als ontbijt. En als je voor brood kiest mag je kiezen tussen een goede iets duurdere bakker, of iets minder lekker maar goedkoper Lidl-brood. In zo'n systeem zal iedere bakker zijn best doen de kwaliteit zo hoog mogelijk, en de prijzen zo laag mogelijk te houden; concurrentie. Idem met producenten van pap en pizza.

- Een overheid gestuurde economie houdt in dat de overheid bepaalt hoe u ontbijt en waar u dat koopt. Het spreekt vanzelf dat daarmee de concurrentie verdwijnt. De kwaliteit van pap, pizza en brood zal achteruit hollen; de prijzen zullen ongeremd groeien.

2.

- Een vrije markt leidt tot voortdurende innovatie.

De eerste auto's waren langzaam, duur, oncomfortabel en stonken verschrikkelijk. Om ze te kunnen verkopen werden de ontwerpen voortdurend aangepast aan de wensen van de consument. Daar was geen subsidie voor nodig.

- Ondertussen heeft NL al honderden miljarden aan subsidies gestopt in niet-werkende "uitvindingen" zoals windmolens, warmtepompen, etc; en ook nog in het belonen van rijken met (veel vervuilender) E-cars.

Maar het werkt allemaal nog steeds niet, alle subsidies ten spijt. En het gaat ook nooit werken omdat er geen enkele financiële prikkel is om die systemen te laten werken. De belastingbetaler betaalt toch wel. We hebben geen keus; de overheid bepaalt hoe we onze huizen verwarmen, niet wij.

3.

Er zijn maar heel weinig ambtenaren nodig om belangrijke zaken in goede banen te leiden. Zo gauw er teveel ambtenaren bij komen gaan die uit verveling onzinwetten en onzinregelingen bedenken, volstrekt losgeslagen van de realiteit.

Ons belastingen- en toeslagen- circus is daar een goed voorbeeld van. Dat systeem is zo ingewikkeld geworden dat vrijwel niemand er meer uit komt. Dat leidt niet alleen al decennialang tot grootschalige fraude, terwijl talloze mensen die daar wel recht op hebben niks krijgen omdat ze dat niet weten.

Dit leidde onlangs tot een affaire rond het ten onrechte terugvorderen van onbetaalbare bedragen. Mensen verloren daardoor hun huizen, hun kinderen (ten minste een daarvan werd misbruikt door de "opvang"), en werden letterlijk tot zelfmoord gedreven.

Door de overheid.

Dus. Meer overheid?

Niet doen.