Schervenrecht. Het werkt niet maar ik doe het toch maar want het is me opgedragen. Dat noemen wij in Huize Graai onbehoorlijk bestuur en dat betekent dat deze meneer dus ongeschikt voor een bestuursfunctie is, of in ieder geval niet integer. Dus normaliter zou hij het buiten de overheid moeten zoeken, maar ja, Nederland Kartelland.