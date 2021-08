Kijk. Ten eerste is er natuurlijk maar één echte echte lijst van de allerbeste Kamerleden en is dat de GeenStijl Lijst van de allerbeste Kamerleden, samengesteld door de allerbeste tweekoppige jury ooit, namelijk Mosterd en een dartpijltje dat liever anoniem wil blijven. Ten tweede is het idee van een cijferlijstje met meest actieve Kamerleden op basis van een paar opvraagbare cijfers niet bepaald nieuw (zie hier en hier en hier en hier en hier). Ten derde is het ook niet een heel erg goed idee, omdat de kwantiteit van iemands Kamerwerk weinig zegt over de kwaliteit. Ten vierde zou de lijst op het moment dat hij echt invloedrijk zou worden, meteen minder informatief zijn, omdat het voor Kamerleden dan aantrekkelijker wordt om dingen alleen maar te doen omdat je er veel punten op de ranglijst voor gaat krijgen. Ten vijfde is het een beetje gek dat op de site van alles staat over transparantie en openbaarheid maar wij nergens konden vinden dat het opstellen van een dergelijke lijst een van de (malle) speerpunten was in de mislukte campagne van lijst Splinter van Femke Merel van Nul Zetels-Arissen, de vrouw van 'initiatiefnemer' Frank van Kooten. Ten zesde staat Liane den Haan van Fractie den Haan op 11 en als Liane den Haan van Fractie den Haan een waardevoller Kamerlid is dan 142 andere Kamerleden dan zijn wij een vliegdekschip. Maar verder: best okee gedaan qua verschillende dingen die mee worden gerekend, leuk dat je ook zelf met die schuiven de boel een beetje aan kunt passen en hardwerkende Kamerleden altijd +100. Dus van harte gefeliciteerd Caroline van der Plas met het kampioenschap! Wij gaan Europa in! En gefeliciteerd met je 143e plaats en de Prijs van de Kinderjury Sidney Smeets! Hele lijst HIERRR.

Die 40 punten nemen ze ons nooit meer af Sid