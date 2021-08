Onze dappere dodo Spartacus is op z'n allerhardst aan het proberen naar Afghanistan af te reizen, want, zo zegt hij: "Ja intuïtief vertrouw ik de situatie dus gewoon." En u weet dat we met de GeenStijl ook in Syrië zaten, maar goed, wij hebben maar een paar fte dus we moeten onze momenten kiezen. De NOS heeft er 732 en daar durven ze simpelweg niet. Marcel Gelauff trok zijn troepen al terug bij wat opmerkingen van cromawappies met plastic kermisknuppels en als hij kon kiezen zat hij de hele dag op schoot bij Robert van de Griend (Volkskrant) in diens panicroom. Daar vindt Catherine Keyl dus iets van: "Het is gewoon een risicovol vak!" U kent Catherine Keyl van De 5 Uur Show, die ze afwisselend presenteerde met Viola Holt, en we zijn te bang op te zoeken wie van de twee met d'r dikke tieten in de Playboy stond. Maar we weten het goed gemaakt. Want Spartacus zoekt nog een cameraman, een gids, een fixer en een fluffer. Marktconform salaris, Catherine!

Welt wel live dabei