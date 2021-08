JAAAA GOUD! Wij zijn de beste! Wij zijn de beste! En niet alleen van Flevoland, maar ook van de Vinkeveense Plassen. En ook van de Friese Meren. En ook van de zalmrivieren in Schotland tot aan de kabeljauwfjorden in Noorwegen. En dus zijn we de beste van de WERELD! Nog geen maand geleden hadden we er nog nooit van gehoord dat er damesvissen was, en nu zijn we er al wereldkampioen in! Geachte Minister van Sport en amigos de la overheid... Het moet u nu wel behagen om een lintje uit de delen, Het Koninklijk Gezin terug te vliegen uit Griekenland voor een ontvangst in het paleis, daarna doen we een RONDVAART door Amsterdam, en keilen we met dobberlood de ramen in van die doldwaze Gouden Kalf-club. HUP VROUWEN.