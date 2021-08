: Dat van die studieschulden is terecht, en het werd tijd ook. Toen het leenstelsel werd ingevoerd, bezwoer men dat de leningen niet zouden drukken op de mogelijkheid om bijv. een hypotheek af te sluiten; de leningen zouden niet eens geregistreerd worden. Vervolgens zei het BKR doodleuk: "Natuurlijk registreren we die leningen gewoon" en de banken: "Ja, die schulden tellen gewoon mee". Banken voeren graag elk excuus op om de risico-opslag te verhogen of de hypotheek geheel te weigeren, maar laten we niet vergeten dat het aantal problematische hypotheken in Nederland buitengewoon laag is in vergelijking met andere landen. Komt misschien ook door de voor banken buitengewoon gunstige manier waarop dat soort hypotheken afgehandeld worden,