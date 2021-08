In een wereld waar zelfs een bijna gehalveerd GroenLinks nog de weg richting Vak K lijkt te bewandelen, zijn de dagen voor auto's die rijden op vloeibare dinosaurus geteld. De toekomst is elektrisch en autonoom, terwijl door benzine aangedreven en zelfsturend zo'n genot kan zijn. Daarom als tegengif tegen deze immer saaier en meer risicomijdend wordende maatschappij deze video van motor-, race- en rallycoureur Travis Pastrana op een bergweg in de US of Automobiles. In een Japanner, dat dan weer wel. Maar dan wel eentje met ruim 860 pk, vlammen uit de motorkap en meer van die dingen waarvan GroenLinks angstig bescherming zoekt in de veilige armen van de PvdA. Met 12,23 kilometer aan klimmend asfalt voor de neus dat eerst een smalle doorgang vormt door bossen om uiteindelijk langs dodelijke afgronden te lopen boven de boomgrens. Een baan voor coureurs met gigantische ballen of een enorme doodswens. Of allebei natuurlijk. En dat met een snelheid waar de formatie nog een voorbeeld aan kan nemen. Vol gas en vooral niet naar beneden kijken!