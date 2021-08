In Engeland is de strategie om coronabesmettingen in de zomer niet te vermijden. Ziekenhuisopnames kunnen beter nu worden verwerkt dan in de herfst is de gedachte (waar R nog hoger ligt en griep er nog eens bij komt). Uiteindelijk bouw je zo op een harde manier anti-stoffen op. Wij doen dit in Nederland ook op een iets lichtere manier. Dus dat we nu besmettingen hebben en een redelijk gevuld ziekenhuis is niet eens zo verkeerd qua timing. Zero covid najagen kan in NL niet. Vraag is wat er gaat gebeuren als de middelbare scholen open gaan en mensen weer naar hun slecht geventileerd kantoor gaan na de vakantie. Ik vermoed dat de kroegen snel weer dicht gaan.

Uiteindelijk heb je onder de gevaccineerden mensen waar anti-stoffen wel en niet aangemaakt worden. Die laatste groep blijft kwetsbaar, je kunt 'delta' ook krijgen als gevaccineerde en dit weer doorgeven. Je merkt er zelf misschien niets van, maar je bent toch een bron van besmetting. Onder de niet-gevaccineerden heb je mensen die jong zijn en het kunnen hebben en ouderen of mensen met onderliggend lijden waar het keihard kan toeslaan. Zoals Van Dissel zei: uiteindelijk krijgt iedereen te maken met corona. Dus uiteindelijk, zeg over een jaar, heeft iedereen anti-stoffen in hun bloed, behalve de mensen die geen anti-stoffen kunnen opbouwen. Ik vrees voor deze groep dat ze slechts kunnen afwachten tot er medicijnen komen.