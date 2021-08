Een democraat respecteert andere meningen, ook al zijn die soms lastig.

Een intellectueel scherpt zijn geest op andere meningen, hoe vreemd ook.

Men kan dus veilig stellen dat het censureren van andere meningen ALTIJD het werk is van antidemocraten en anti-intellectuelen. Ook al zullen veel censuurlobbyisten zichzelf ongetwijfeld als "democraat" en "intellectueel" zien. Dat zijn ze niet als ze anderen censureren, dat is onmogelijk. Uit censuur is nog nooit iets goeds voort gekomen.

Dus.

Gaan we ons laten censureren door antidemocraten en anti-intellectuelen?

Zou Nederland daar echt van opknappen?

O ja en voor het woord "wappie" valt; ik schat dat ongeveer 2/3 van de kamerleden een religie aanhangt. Vooral christendom, socialisme en islam. Dat zijn dus mensen die oprecht geloven in respectievelijk een zevendaagse schepping; een blanke erfzonde; en een platte aarde.

Klinkt dat echt veel realistischer dan de reptielmensen van David Icke?

Los van de hypocrisie per religie. Bij censuur vooraf verdwijnt ook elke controlemogelijkheid. Als bepaalde uitspraken achteraf voor de rechter komen kan iedereen zien wat de argumenten voor of tegen zijn. Dat kan niet als onbekende censors bepaalde argumenten ongezien geheim houden. Als een ongecontroleerde Rabo-Truus bepaalt wat "juist" of "onjuist" is.

En zal die Rabo-Truus zich vooraf inlezen in 1001 censuurgevoelige onderwerpen zoals covid, immigratie, criminaliteit, islam, Israël, EU, ECB, recent uitgevonden genders, evolutie, seksisme, racisme, energietransitie, biomassa, etc?

Of zal hij/zij netjes de grootste schreeuwers gelijk geven?

Dat laatste is vrij aannemelijk, want zoals gezegd vragen echte democraten en intellectuelen nooit om censuur. Echte extremisten en idioten zoals "WOKE" daarentegen eisen wel altijd censuur, en dreigen ook voortdurend met boycots, blokkades, schijnprocessen, vernielingen en geweld. En daar zijn bedrijven best gevoelig voor.

De richtlijnen van de censors zullen dus behoorlijk neigen naar die van allerlei extremisten. En zo verdwijnt alle nuance in elk debat. Willem Engel is echt niet de enige die het schenden van de grondwet "ongrondwettelijk" noemt. Maar een wat dommige censor zal dus alle kritiek op het schenden van de grondwet afstraffen "want Willem Engel". Alsof er geen honderden gulden middenwegen denkbaar zijn tussen Engel en Rutte.

Bedenk ook dat de standpunten van bijvoorbeeld het RIVM nogal eens zijn gewisseld. Van een veilig mondkapje (2014) naar een levensgevaarlijk mondkapje (begin 2020) naar een verplicht mondkapje (eind 2020). Men kan dat "voortschrijdend inzicht" noemen. Maar als Engel een van deze 3 meningen verkondigt dan is hij een "wappie", en het RIVM blijft de "expert".

Daar klopt ook iets niet.