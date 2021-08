Ik heb grote moeite sympathie op te brengen voor de afghanen waar de afgelopen 20j duizend miljard euro in gestoken is, een groot leger opgebouwd met de modernste wapens en de Taluban geen strobreed in de weg leggen.

Ondertussen zorgen met name de Afghaanse asielzoekers voor een bovengemiddeld (zelfs in verhouding tot andere moslim asielzoekers!) aantal verkrachtigen. In Oostenrijk waren ze versantwoordelijk voor de helft (!) van alle verkrachtingen, met de perverse beloning dat ze bij veroordeling niet meer uitgezet kunnen worden naar Afghanistan want daar zijn ze als misdadiger niet meer veilig. Ze lachen zich driekwart in het rond en zien zichzelf als voorhoede van de islamitische overname.

Volgens Afghanen zelf is dit de reden waarom ze zich zo gedragen in Europa:

"This brings us to a third, more compelling and quite disturbing theory—the one that my Afghan friend, the court translator, puts forward. On the basis of his hundreds of interactions with these young men in his professional capacity over the past several years, he believes to have discovered that they are motivated by a deep and abiding contempt for Western civilization. To them, Europeans are the enemy, and their women are legitimate spoils, as are all the other things one can take from them: housing, money, passports. Their laws don’t matter, their culture is uninteresting and, ultimately, their civilization is going to fall anyway to the horde of which one is the spearhead. No need to assimilate, or work hard, or try to build a decent life here for yourself—these Europeans are too soft to seriously punish you for a transgression, and their days are numbered."

nationalinterest.org/feature/ive-work...

Sociaal terrorisme en financiële uitbuiting. Low key ook door veel, zo niet de meeste moslims in Europa uitgeoefend.

Ondertussen zit zelfs GeenStijl nu vol op het orgel van die zielige Afghanen die 'ons hielpen' en die wij wat verschuldigd zijn. Ehm? Wij hielpen HUN daar iets van dat shithole land te maken, Nederlandse jongens en meisjes hebben hun leven gegeven en Kaag en co zal er al heel wat centjes in gepompt.

Sorry maar ik doe aan dit emotheater niet mee.