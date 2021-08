Meteen door in Den Haag, want Coronakokkie en Pandemiepeppie staan vandaag weer strijdbaar in de Ridderzaal van Kutland om het op te nemen tegen de groeiende weerstand in de samenleving tegen de coronamaatregelen. Zo moeten zij vandaag het gevecht aan met een door een leeg Ahoy galmende hartenkreet van KHN en een noodkreet in driedelig pak van Mövenpick Hotels (beiden hierboven) plus de met fluwelen vuist op tafel gefluisterde "het is nu echt mooi geweest" van de festivals. Allemaal lui die tot voor kort koest gehouden werden met steungeld, maar dat is nu op. Niet echt hele bedreigende uitdagingen voor een demissionair kabinet dat zich zelfs niet door de grondwet tegen laat houden om te doen waar het zelf zin in heeft. Zoals de Formule 1, daar hebben ze enorm zin in. En wij ook, dus ons hoor je niet klagen (hoewel Mosterd is uitgeloot, dus die klaagt wel).

Bovendien is volgens de laatste Briefing van Jaap nu 75% van Nederland geprikt, zijn alleen de cijferjunks nog bezorgd over getallen waar verder helemaal niemand zich nog wat van aantrekt in het dagelijkse verkeer en is Nederland nuchter genoeg om te weten dat de belofte van Mark & Hugo om alle maatregelen (inclusief Stasi voor Toegang en Chinese QR-Paspoorten voor Vertier) per 1 november te laten vervallen, louter zoethouder-praatjes voor de vaak zijn zodat we nu allemaal braaf even volhouden wat we na 1 november ook allemaal braaf moeten blijven volhouden. Alas, nu naar het "debat" over de voorwaarden voor meerdaagse evenementen met tweederde vulling mits zonder camping en enkel met Prinsen van Oranje, na de breek.

Update: Ze zijn nog even bezig over Kabul. Geinig: Kaag is alwéér kribbig op de Kamer.

Update: Bijleveld zegt net dat er een C17 vertrokken is met 35 NL’ers aan boord.