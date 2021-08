Hee kijk daar heb je Truus! Haar bijnaam is 'De Generaal'. Truus is even oud als haar Nokia 3310, namelijk 180 jaar oud. De zomer van 1941, Truus weet het nog heel goed, was ook heel warm. Truus is een van de Klimaatwakers. "Er staan voortdurend twee wakers bij het Catshuis om te waken over de rol van besluiten over het klimaat in de coalitievorming." Behalve als het regent en waait, dan zitten de klimaatwakers thuis bij de houtkachel. Naast Truus staat Greet. Ook Greet is een klimaatwaker. "We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde", zegt Greet, die door haar vader is vernoemd naar Greta Thunberg. Ook Greet is al 180 jaar oud. Toch heeft ze heel veel zin in de toekomst. Soms drinken ze een advocaatje, van Zwarte Kip. En ze doen aan sjoelen. Truus' favoriete bordspel is Ganzenbord. De thermostaat staat thuis op 24. Truus' hobby is het combineren van diverse kleuren rood in haar outfit. Hup klimaat.