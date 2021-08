Hoog tijd voor een debat (lol) over de NPO in het algemeen en ditmaal KRONCRV in het bijzonder. Vrijdagavond was Talitha Muusse te gast bij een oude lesbische vrouw (Gijs Groenteman) en de non-binaire neef van Johan Derksen (Marcel van Roosmalen) in een programma dat tegenover Nieuwsuur is weggeprogrammeerd en dus door niemand gezien is. We lichten het derhalve hier even uit, want Muusse vertelde ze Hoe Het Echt Gegaan Is met haar korte carrière bij NPO Op1, het kunstmatige eiland waar alle omroepen op achtergelaten zijn en de onkreukbare Bert Huisjes moet proberen om dat niet in Lord of the Flies te laten eindigen. Of misschien is het meer de Truman Show, waar politieke voorlichters de regie hebben over elk woord dat er gezegd wordt: Talitha moest na een kort klusje als sidekick van Sven Kockelman begin april het veld ruimen omdat ze weigerde 20 minuten te zwijgen terwijl er een prominente vvd'er en een vvd-zwaargewicht (respectievelijk Henk Kamp en Ton Elias) aanschoven om te praten over het democratisch rampzalige "Functie Elders"-debat van een paar dagen daarvoor.

Over hoe KRONCRV haar de mond wilde snoeren heeft Muusse al eerder verteld, maar in het gesprek hierboven geeft ze meer uitgebreide context. Over hoe ze zich op kleur & gender geselecteerd voelde door Op1. Over hoe voorlichters van de vvd vonden dat Muusse zich over dat debat te kritisch uitgelaten had over Rutte en of ze dus even 20 minuten haar kritische waffel kon houden, anders kwamen Kamp & Elias niet. En dat zulks niet het enige was: ze kreeg vanuit de KRONCRV te horen dat politieke partijen niet blij waren met haar benoeming en of ze zich (dus) gedeisd wilde houden. "Dat is een druk die ik vanaf mijn eerste uitzending heb ervaren." Muusse heeft bij de omroep gezegd dat ze zich geïntimeerd voelde en ze heeft haar ervaringen met een vertrouwenspersoon gedeeld bij KRONCRV, maar dat leidde er vooral toe dat ze appjes en mailtjes kreeg waarin haar omroepbazen haar gingen aanspreken op oude tweets. En Sven Kockelman, die zogenaamd superkritische vragensteller, stak geen poot uit om zijn co-host te helpen. Dat laatste zegt ze niet expliciet. Maar ze zegt het eigenlijk wel. Want alles bij de NPO is politiek.