Het is tijdens het reces soms verdomde lastig items te vinden. Het is al tijden zoeken naar een goed onderwerp. Soms heb je iets gevonden, blijken de betrokkenen op vakantie. Of je vindt iets leuks wat je al helemaal voor ogen hebt, maar uiteindelijk loopt het dan toch dood, omdat het simpelweg geen issue meer is. Wat je dan gaat doen, is regionale en lokale nieuwssites afstruinen en zo kwam ik op een bericht van De Stentor. Dat is een regionaal sufferdje onder de vlag van het AD.

Wat wil het geval? In Apeldoorn komt een proef met het combineren van woningen zodat statushouders met grote gezinnen gehuisvest kunnen worden. Dat levert op social media nogal heftige reacties op van een heleboel inwoners van Apeldoorn. De lokale politiek is er ook als de kippen bij. Lokaal Apeldoorn en de VVD aldaar hebben gelijk vragen gesteld aan het college. Saillant detail, die zitten beide in het college van Apeldoorn. Wat ga je dan doen? Je gaat die mensen benaderen die zo tekeer gaan op het artikel van De Stentor. Ik benader er via Facebook een stuk of tien. Allemaal toetsenbordschreeuwerds. Niet één wil meewerken, wel lekker je gal spuwen vanachter je schermpje, maar dat voor een camera uitleggen, ho maar. En dat mag, ze zijn wat mij betreft aan niemand wat verplicht.

Uiteraard ga je de politiek benaderen en als eerste de VVD en Lokaal Apeldoorn. Op Instagram en dergelijke gaan ze los. Gelijk vragen stellen aan het college en lekker de sier maken met hoe begaan je toch bent met de Apeldoorner. Dan verwacht je dat ze één en ander wel willen toelichten. Dat valt tegen. VVD wil de antwoorden afwachten. Dat is natuurlijk slappe hap, wel tekeer gaan op social media, maar als landelijke pers er lucht van krijgt, inbinden. Aan Lokaal Apeldoorn heb je al helemaal niks. Ook die schreeuwen op social media, maar sturen eenzelfde standaard afwijzing en noemen ook het reces als reden. Dat is ook zo grappig. Vraag aan een politicus of reces hetzelfde is als vakantie, en ze zeggen allemaal dat ze gewoon doorwerken tijdens het reces en we het niet als verlof moeten zien. Echter als je ze ergens naar vraagt, dan is er vanwege het reces ineens geen tijd. Wat is het nou?

Nu heeft er niemand echt iets misdaan dus hiervoor weer eens ouderwets met draaiende camera op die wannabe politici afstappen, slaat nergens op. Gelukkig is daar Sunitha Biharie van de SP. Zij wil me met plezier te woord staan. Sunitha blijkt een echte en bijzonder kleurrijke SP’er die in elke zin de VVD probeert te bashen. Ik hou ervan. De burgemeester wil ook wel reageren, maar is met vakantie dus ik laat het item even een weekje rusten en keer daarna terug in Apeldoorn. Een plek waar ik niet al te vaak wens te komen, want zo gaap als wat.

Ondertussen heb ik nog eens geprobeerd iemand van Lokaal Apeldoorn te strikken en dat lijkt te lukken. Arjan Steenbeek wil toch wel reageren, maar praktisch komt het niet echt uit, want meneer staat met waterleidingen in zijn handen te klussen. Hij wil ook niet duiken voor de pers en de afwijzing die in mijn mailbox zit, moet ik meer zien als een standaard afwijzing. Ok Arjan, waarvan akte. Op zich lijkt Arjan een geschikte man. Ik geef hem globaal aan wat de vragen zullen zijn en een dag later gaan we kijken wanneer hij de waterleidingen even uit zijn handen kan leggen. Eerst draai ik die dag nog een item in Emmen en Ter Apel en daarna als een speer richting Apeldoorn. U leest het mensen, je komt op bijzonder suffe plekken als verslaggever des GeenStijl.

Tweemaal afgewezen om niet serieus te nemen redenen

Terwijl we naar Apeldoorn racen, belt Arjan. Er was weer een stuk in De Stentor geschreven en de reacties waren weer niet mals en in die discussie wil hij zich niet in mengen. Raar, want ook dat is een taak van een (lokale) politicus. Die thermometer in de samenleving steken. Je bemoeien en uitspreken over dat wat leeft onder de inwoners van je stad. Luisteren naar de onvrede van de burger en daar wat mee doen. Zo niet bij Arjan en zijn Lokaal Apeldoorn. Verder is zijn argument ook vreemd omdat het soortgelijke reacties zijn als op het eerste artikel. Daarnaast kloppen veel van de reacties feitelijk niet. Dat kan hij best even uit de wereld helpen. En die schriftelijke vragen die ze aan hun eigen wethouder stellen, kan hij best toelichten. Hij is tenslotte een gekozen volksvertegenwoordiger met genoeg tijd om te klussen en op Instagram uitgebreid zijn betrokkenheid te acteren. Ik moet het doen met dat ze de antwoorden van de wethouder afwachten. We zijn weer terug bij de standaard afwijzing die ik van hem een dag eerder niet serieus moest nemen...

Wat is nu de echte reden dat deze slechte imitatie van een politicus niet wil reageren? Dat zal ik u vertellen. Hij zit bij een lokale partij die erop hamert dat ze er zijn voor de Apeldoorner en dat ze geen banden hebben met een landelijke partij en zich dus onafhankelijk en alleen zullen inzetten voor Apeldoorn. Laten er nu een heleboel van die boze mensen die heftig reageren op deze pilot van Vluchtingenwerk, op Lokaal Apeldoorn gestemd hebben. De inwoners zijn boos en daar reageert Lokaal Apeldoorn heel slim op door direct vragen te stellen aan het college, waar dus hun eigen mensen in zitten.

Dat komt zo mooi over, maar is enkel en alleen voor de bühne. 'Kijk ons eens kritisch zijn, ook op onze eigen mensen in het college'. Wanneer die antwoorden worden gegeven, ergens begin september, want reces dus, zijn de meeste Apeldoorners dit vergeten en is het glas, plas en gaat alles gewoon door. Ik durf zelfs te beweren dat als de reacties op het artikel van De Stentor niet zo heftig zouden zijn, ze niet eens vragen hadden gesteld. Echter: als Arjan wel voor mijn camera gaat reageren, dan had hij openlijk afstand moeten doen van sommige van de reacties, of het er openlijk mee eens zijn. Hij durft geen van beide. Stel dat hij afstand neemt van die reacties, dan keren de boze Apeldoorners zich tegen hem en Lokaal Apeldoorn. Ze zullen zich in steek gelaten voelen en met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, is dat natuurlijk niet de bedoeling.

Aan Arjan en zijn Lokaal Apeldoorn kleeft één groot voordeel: ze zijn niet verbonden aan een landelijke partij en in de Tweede Kamer gaan we ze gelukkig nooit zien. We hebben al genoeg van dat soort slappe zakken in Den Haag. Dan liever Sunitha, daar heb je veel meer aan. Recht voor haar raap en geeft gerust de niet-populaire antwoorden. Of dat werkt voor meer zetels? Dat betwijfel ik. De SP zit al jaren in een vrije val, maar je kunt zeggen van die rooie rakkers wat je wil, ze blijven bij hun idealen en uiteindelijk heb je daar veel meer aan. Kleine tip aan Arjan. Begin gewoon elk antwoord met: ‘Ik snap het’, of: ‘Ik begrijp het’. Dan zit je altijd goed joh: