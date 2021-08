Het is maar een pendelbus. Je zou het bijna vergeten.

Agressie ondeling gaat daar ongehinderd door.

Het vechten tegen het opvangland wordt daar ongehinderd voortgezet.

Hele familie nemen er plaats om in een door de gemeente afgehuurde ruimt - het mag wat kosten en kun je nagaan hoe druk het is - even een BSN te mogen halen want zij zijn welkom ja welkom in ons land.

Wat wel mooi is, dat vind je in een link van het artikel van GS van 10 8 21 "Ook al .......... Hiske V." De link opent het artikel van Ana Karadarevic waar door haar verteld wordt dat de autochtoon een minderheid in Amsterdam is, en dat vindt ze blijkbaar heel erg leuk en lekker puh. We zijn dus geen debet aan de rotzooi in de grote steden, we zijn er weggemarginaliseerd. We worden slachtoffer van schrijfsters zoals deze die ons land willen laten volpompen met lieden waar het land van herkomst geen raad mee weet laat staan wij.