Op weg naar mijn residentie in Frankrijk getankt bij Grand Bazaar in Merksem België E10 benzine voor €1,443. Auto en drie jerrycans volgetankt bij elkaar 82 liter. In Frankrijk was de goedkoopste benzine E10 bij die Vietnamese pomp in La Commodité voor €1,502, LeClerc in Moulins voor €1,55, de rest alleen maar duurder.

Op de weg terug weer bij Grand Bazaar in Merksem E10 benzine voor €1,457. Weer zo,n 80 liter getankt voor thuis in Nederland. Nu was de goedkoopste pomp in mijn woonplaats E10 benzine €1,787. Verschil is dus 33 cent per liter! Ik denk dat ik de laatste drie jaar niet meer getankt heb in Nederland. Er waren tijden dat het verschil maar 15 cent was, nu is het wel heel hoog.

Ik ga niet speciaal rijden, maar als ik voor iets anders in de buurt ben en het 10 tot 15 kilometer om is, haal ik weer auto en drie jerrycans vol mee terug. Ik bedoel 82 liter à 33 cent voordeel is €27 in je broekzak ongeveer elke maand. Lekker toch. En dat gezeur over pompen aan de grens die failliet gaan is een koekwausverhaal want die pompen zijn in de jaren '70 al failliet gegaan en die zijn er niet meer.