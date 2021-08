2013, jaarlijkse fietskilometers 1000+

2021, jaarlijkse fietskilometers 0

Alarmerend nieuws inzake de volksgezondheid. De Nederlander was het afgelopen jaar zó druk met binnen op het scherm staren, emmers kip leegvreten tijdens het doen van eigen research enzo, dat hij/zij helemaal is vergeten de jaloezieën open te draaien. En buiten, het zal mensen verbazen, daar schijnt (heel soms) de zon. En dan kun je de fiets op. Maar Nederlanders fietsen gemiddeld nog maar 966 kilometer per jaar. Die afstand leggen sommige Slovenen af in een paar dagen, al gebruiken zij toverdrank. Enfin, straks maakt iedereen zich weer zorgen over hoe het toch kan dat heel veel Nederlanders van die vieze vuile joekels van reten hebben. Van die reten die eigenlijk helemaal niet op een fietszadel passen. En als ze het toch proberen, en je fietst er toevallig achter, krult er steevast een steekje reet over dat zadel. Zwaartekracht, van het reetvet. En dan lezen we in de wetenschapsafdeling van de Volkskrant weer dat het helemaal geweldig is om moddervet te zijn. Ja, het is helemaal geweldig, tot je met een hartaanval van je fiets pleurt, want dan ben je dood.