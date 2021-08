Beste Landgenoten, je praat zo veel, maar zegt zo weinig. Nooit enige onderbouwing en dan behoor je echt tot het volk van het wappisme. Prima dat je hier op GS bent, maar serieus kan ik je niet nemen.

Jij praat politici en activisten na en die geilen op rampen. Dit IPCC rapport is juist ook in dat opzicht temperend, maar ja een rapport is dik en je kan er naar believen uit vissen. Het probleem van modellen komt bv aan de orde en laat daar nu een groot probleem zitten tav voorspellen. Een klein verschil in je parameters kan een enorm verschil in uitkomst bieden, van niks aan de hand tot catastrofe.

Lees eens wat werk van wetenschappers. Judith Crock, Richard Tol, Lennart Bengtson, Patrick Moore. Allen wetenschappers en behorende tot de heilige 97% van wetenschappers die klimaatverandering onderkennen. Verder gaat het begripsvermogen van uw cultus niet.

Juist wetenschappers zijn niet zo ongerust, politici wel maar die leven daar van.

Een klimaat bestaat niet, er zijn klimaten.

Klimaatverandering is net zoiets als natte regen of stromende rivieren. Het is dubbelop en een hard gegeven van de omschrijving “klimaat”.

Wetenschappers onderkennen de gemiddelde opwarming, die overigens niet zo vreselijk groot is. En dat de mens invloed heeft op CO2 uitstoot. Overigens zijn er vele andere broeikasgassen maar daar hoor ik het simplistisch verbond van *kuch kuch* klimaatkenners nooit over. Enige kennis bv over methaan of eigenschappen van CO2 is er gewoon niet in deze kerk. Wel belangrijk zegt de wetenschap, maar wat weten die nu?

Metingen laten nergens een toename zien van extreem weer, in ieder geval niet in keer orkanen en branden. Laatste is bv in Australië zeer veel minder geworden in een eeuw. Check de bronnen van officiële instanties al daar.

Overigens is extreem weer niet een gevolg van klimaatverandering. Hooguit heeft laatste enige invloed, maar nooit doorslaggevend.

De Aarde heeft geen thermostaat en opwarming is niet per se verkeerd. Er zijn voor -en nadelen en je moet zaken afwegen. Invloed hebben op CO2 is zeer zeer lastig. Dat snapt iedereen die wat van CO2 snapt. De gevolgen zijn belangrijker en ik vind het zeker belangrijk dat we daar wat aan doen en ik denk dat u en ik elkaar daar wel vinden.

Ik vind het ook een zorg dat natuur naar de kloten gaat, hoewel we ook daar grote verschillen zien, zo gaat er ook weer veel goed. Kijk wat nodig is tav voorbereiden op veranderingen, dat is verstand gebruiken.

Nu gaan we in een monsterverbond van klimaat wappies en grote commerciële bedrijven de natuur juist slopen! Bossen worden massaal gesloopt en daarmee hele eco-systemen. Voor zonneparken en windmolens hebben we zeer veel smerig chemische materiaal nodig, bv lithium, kobalt en dat komt nu vooral uit Congo en China. Verdiep je je eens in de gruwelijke milieuvervuiling, totale vernieling zeg maar en de walgelijke arbeidsomstandigheden voor ook kinderen daar. Daar horen we de luxepaardjes Kaag en Klaver niet over.

Links wil goedkoop deugen, en ook graag meer beenruimte in het vliegtuig. Het gewone volk moet dan maar luxe inleveren. Kijk naar het gedag van de gemiddelde progressief linkse mens: een en al grootgebruik van de aardse middelen; vliegen, smartphones enzovoorts. Geloof je werkelijk dat er een ramp komt, dan geef je die luxe op. Doe jij dat?