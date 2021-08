Mensen zijn niet wit, net zoals mensen ook niet zwart zijn. Denk niet wit, denk niet zwart. Maar helaas. Zwart/wit denken is modieus. Hoe dommer en kortzichtige de raciale mening, hoe populairder. Bijzonder! Alles moet met de mantel der nuance bedekt worden want stel je voor dat je iemand op zn teentjes zou kunnen trappen. Maar als het om huidskleur gaat dan hebben we maar 2 kleuren. Wit. Zwart. Dat is recent opnieuw zo in het leven geroepen om te voorkomen dat men mensen op hun huidskleur gaat beoordelen. Het is al vaker precies zo gedaan maar dan met de bedoeling om mensen juist op hun huidskleur te gaan schiften. Het klinkt zo onlogisch dat je je af gaat vragen of de mensen die dit zwart/wit systeem op aan het tuigen zijn wel goed bij hun hoofd zijn. En de MSM typt driftig mee. Wit en zwart, zwart en wit. Niks nuance. Gewoon rücksichtslos naar de kleur kijken en besluiten of iemand goed dan wel slecht is. Lekker overzichtelijk. En onmetelijk DOM.