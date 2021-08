Over medailles gesproken

Een of ander Engels 13 jarig mopsje had brons gewonnen bij freestyle skateboarden.

Reactie van de presentatoren op Engelse Talksport radio:

- Honey you won Olympic bronze.

- I dont wanna have bronze, I want gold.

- Honey you won bronze.

- No! I want gold!

- You won bronze.

- I want gold.

- Okay, thats enough you now go to your room, you're grounded and clean your

room.

- No, I stay here!

Schitterend, Ook zij zagen dat dat skateboarden een peutersport is en niet thuishoort bij de olympische spelen maar een domme poging van die boomer IOC leden is om zgn "kewl"" te zijn en dat faalt jammerlijk. In de categorie de dronken oude oom die bij een verjaardagsfeestje gaat dansen.