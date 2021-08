:

"en u heeft ooit geschreven dat de NOS nepnieuws verspreid"

Klopt:

Want wat is de keuze van de redactie om bepaalde onderwerpen in het journaal te brengen en andere onderwerpen niet. En dan x tijd per onderwerp. En dan in betreffend onderwerp gaan knippen vanwege het aantal onderwerpen wat behandeld moet worden.

En dan laat men dingen weg, ten faveure van andere onderwerpen waarin men zegt wat er gebeurd is in een ver land en vervolgens datgene nog even laat zien uitgesproken door een persoon in betreffende taal in betreffend land. Wat is de meerwaarde daarvan?

Voorbeeld:

Gisteren is er een ontploffing geweest in plaats x.

(beeld plaats x) lokaal persoon: Yeah we heard an explosion.