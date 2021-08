Dat is precies hoe deugend links rolt. Hassan is een top athlete hoor en dit is weer een geweldige prestatie. Zo’n vraag over Snollebollekes, ach ja; het is raar maar het zijn sportjournalisten moet je maar denken. Die hebben over het algemeen niet zo veel diepgang. Dat er iets wordt gezegd over dat brabbel taaltje is wel logisch want Hassan spreekt gewoon beroerd Nederlands. Ik vraag mij dan ook af of dat niet beter kan, maar het kan zijn dat deze vrouw ondanks Nederlands zijn, heel veel in het buitenland traint en wedstrijden heeft en zo de taal slecht oppikt. Het maakt overigens niets uit ten aanzien van haar prestaties.

Dat de racisme kaart getrokken zou worden, was te verwachten. Types die echt alles zitten af te pluizen om maar te scoren, want dat is wat de deugmens doet. Hebben zelf geen enkele betekenisvolle band met mensen met een ander kleurtje, maar wel deugen hoor!