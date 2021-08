Wat verwacht de politie nu van mij?

Ik ben maar een simpele, blanke Hollander, wat zoveel inhoudt dat ik nooit of ten immer op dit soort 'feestjes' ten tonele zal verschijnen.

Het is een bijzonder éénzijdig feest qua diversiteit, waar wellicht één of twee blonde 'witte' dames aanwezig waren (en die waarschijnlijk, en dit is geen jaloezie of afgunst maar meewarigheid, als een trofee dienen) aangevuld met een verdwaalde hindoestaan*.

Verder ben ik dan wel gevaccineerd, maar zouden alle aanwezigen in deze schiettent al hun prikjes hebben gehad? Ik waag dit te betwijfelen. Ofwel, een fijn superspread event waar de aerosolen lekker los kunnen gaan, iedereen aan elkaars glas of sigaret staat te lebberen, in elk geval de hygiëne ver te zoeken zijn.

Dan is het in een dermate treurige ambiance dat de tranen in mijn ogen schieten. Treurige vloerbedekking waar nu de zoveelste vlek voorgoed in zit (en deze is erger dan rode wijn), systeemplafonnetje, plastic bekertjes... Zie ik ook TL- verlichting? Smaakvol, sfeervol.

Tenslotte zoals anderen al opmerkten, het volume waarin deze mensen 'praten' is echt een duidelijke indicatie en doet mij geloven dat een bepaald euh... type mens genetisch aangelegen is tot doofheid. Maar dit kan ook komen doordat ze nog steeds niet exact weten hoe een telefoon werkt en deze altijd op armlengte van hun oor houden tijdens telefoongesprekken. Afijn, stereotypes.

Dus beste politie, wij kunnen u niet helpen, u kunt deze vraag beter op een andere locatie neerleggen. Voor wat betreft de oorzaak? Crimineel gedrag. Maar dat had u zelf toch ook door?

* Excuses aan de hindoestaanse gemeente.