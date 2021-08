Terwijl hoofdofficier van justitie Rutger Jeuken heel druk was met de NTI-cursus Spaans-Nederlands oefenen voor de spiegel draaide de wereld gewoon door en was het vannacht raak in Rotterdam, alsook een beetje in Amsterdam. DRIE schietpartijen in een hete Rotterdamse nacht: aan de Rose-Spoorstraat werd een auto beschoten, aan de Vuurplaat werd een huis beschoten en in het Roel Langerakpark zou een schietpartij hebben plaatsgevonden waarop agenten waarschuwingsschoten losten. Donderdag werd er ook al geschoten in Rotterdam, vrijdag werd er ook al geschoten in Rotterdam. Zou iemand misschien kunnen kijken of Aboutaleb nog leeft, want we horen 'm effe niet en z'n stad staat in de fik. Amsterdam liep zoals gewoonlijk achter de feiten aan met slechts één schietpartij, maar wel eentje met gevolgen: in een loods aan de Stekkenbergweg werd iemand tijdens een ongezellig feestje gepopt in the back. Wat is Nederland toch een gaaf land. Wanneer gaan we die wapens eigenlijk verbieden?

Drank en drugs en pistolen