Omdat het weekend is en iedereen weer lief is geweest is het tijd voor een willekeurige greep uit de ANP-foto's van afgelopen week. We hebben opnieuw een week het nieuws netjes gevolgd én geduid, maar een blik in de ANP fotobank leert ons dat er soms ook gebeurtenissen aan onze aandacht ontsnappen. Daarom stellen we bij dezen AAN U de vraag...

Wat zien we hier??

A) SP door campagnebudget heen na aanschaf tomaatsatteliet.

B) In Amsterdam gegooide bowlingbal van Bryan Brobbey verstoort fotomoment bij Spaanse brug

C) NASA komt met groots eerbetoon aan clown Bassie

D) Maan vraagt aarde of je kunt zien dat ze op vakantie is geweest

E) Anders, namelijk