Ingewikkeld onderwerp en brandbaar bovendien, want voor je het weet begint dom- en wokelinks (en hun media) weer te gillen dat GS = homofoob & rassies. Maar we gaan toch, omdat we zijn wie we willen zijn, vragen stellen bij diverse lokale afdelingen van de Nationale Politie die plotseling avatars dragen van de regenboogvlag. We zagen het in de Pride Month al bij kommersjeele multinationals en die moeten dat lekker zelf weten (evenals politieke partijen), hoewel het bij spelletjesmakers, autobouwers en techbedrijven wel nogal hypocriet opviel dat die regenboogjes alleen op westerse accounts verschenen en niet in het midden-oosten, terwijl dáár de meeste diversiteitswinsten te boeken zijn. Maar ja, van moraal kun je niet eten en van geld wel. Enfin, terug naar onze eigen roze in blauw.

Diverse (lol) korpsen (maar niet alle, dus het is geen van bovenaf opgelegde richtlijn) tooien zich op Twitter met een van de inmiddels ontelbare varianten van de regenboogvlag en dan ook nog één van de meest gepolitiseerde: de zogenaamde Progress Flag-variant met de bruinzwarte BLM-strepen er in voor "gemarginaliseerde mensen van kleur". U weet wel, die naar postmodern marxisme neigende 'defund the police' roepende ACABbertjes. Terwijl de politie nou bij uitstek een organisatie is die níet mag zijn wie ze wil zijn, maar moet zijn wat ze moet zijn: een neutrale organisatie die boven alles neutraliteit moet uitstralen. Dat noemen ze in eigen polit(ie)bureau zelfs "harde eisen".

Neutraliteit uitstralen doet die BLM-variant van de Pride-vlag absoluut niet en dat is allemaal prima verder, maar het dus het is geen homohaat of racisme om te vragen waarom de politie zichzelf niet neutraal presenteert, door zich te hullen in de activistische kleuren van een letterbak-beweging die zo'n beetje iedereen behalve seculiere (blanke) westerlingen als "gemarginaliseerde minderheid" beschouwt.