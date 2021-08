Vorige week berichtte kartelweblogje Kartelstutter.nl op basis van diverse voormalige leden dat het Forum voor Democratie nog steeds ten onrechte contributie afschrijft bij mensen die hun partijlidmaatschap hebben opgezegd. In dat topic vroegen we of meer mensen deze ervaring hebben en dat leidde tot een kleine lawine aan mails op redactie@geenstijl.nl. Tientallen ontvingen we er. Enkele ex-leden van de partij van Thierry Baudet ontdekten naar aanleiding van het topic zelfs dat er al meerdere jaren op rij ongewenst edoch ongemerkt 25 euro contributie is afgeschreven.

FvD zelf reageerde via een officieus Telegramkanaal op het nieuws en sprak daarin van "enkele vermeende opzeggers", waar niets 'vermeend' aan is. Ze zetten het woord "nieuws" tussen aanhalingstekens en dat is logisch, want het is al jaren bekend dat de ledenadministratie een (technische) puinhoop is: al sinds 2018 wordt door Binnenlandse Zaken ernstig getwijfeld aan het werkelijke inwoneraantal van Forumland.

In het Telegrambericht (embedded onderaan dit topic) wordt het probleem weggewuifd met de woorden dat er "wel eens iets mis gaat in een administratie van ruim 45.000 leden." Niet alleen wordt dat hoge ledenaantal door diverse bronnen sterk betwijfeld, belangrijker is dat de hoogte van de partijsubsidie volgens de Wet financiering politieke partijen mede bepaald wordt op basis van het officiële ledenaantal. In 2019 leverden de gecombineerde partijsubsidies Baudet een half miljoen op, in 2020 zelfs bijna het dubbele. Maar bij FvD is het dus al jaren onduidelijk hoeveel leden er daadwerkelijk zijn, omdat de partij al jaren geen sluitende stukken aan BiZa kan overleggen.

Na de breek een elftal voorbeelden met bewijsstukken uit enkele tientallen mails. Voor de volledigheid van wederhoor ook iemand die liet weten dat alles goed is gegaan met z'n opzegging. Ze kúnnen het dus wel, bij FvD. Desalniettemin zijn we benieuwd of BiZa ook zo coulant is want een foutje kan gebeuren, maar dit ziet er tamelijk structureel uit:

Opzegging sinds 2018, incasso bleef lopen

Opzegging 2019, incasso 2020 en 2021

Opzegging 2020, toch afschrijving in 2021

Opgezegd 2020, toch afgeboekt

Opzegging na 'referendum', daarna toch afgeboekt

Opzegging 2020, rare 'donatie' 2021

Opzegging 2017 (!), incasso 2018, 2019 en 2020

Opzegging 2021, maand later alsnog 'bestolen'

Opzegging 2018, incasso 2019 en 2020

Opzegging 2020, toch incasso in 2021

Opzegging 2018, reminders in 2020 na incasso's, bonus webcare-fail

MAAR DEZE GING WEL GOED!