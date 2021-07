Zijn we toch aan het eind van de dag onze hoop in de rechtstaat weer een klein beetje verloren. De man die in 2019 een 70-jarige vrouw en haar hondje doodreed op de Gordelweg in Rotterdam komt weg met slechts achttien maanden cel, waarvan ook nog zes voorwaardelijk. En dat terwijl er absoluut niets in zijn voordeel spreekt. De 57-jarige bestuurder had veel te veel gedronken (donderde van zijn stoel na de alcoholtest), reed te hard en reed door na het ongeluk. Tijdens de rechtszaak bleek tevens dat dit niet de eerst keer was dat de man met een slok te veel op achter het stuur klom en "een aantal maal eerder" is veroordeeld voor rijden onder invloed. "Bij de afdoening van één van die eerdere zaken heeft de verdachte een cursus van het CBR moeten volgen over de gevaren van alcohol in het verkeer. Helaas heeft de verdachte daar geen lering uit getrokken." Ondertussen zijn de zoon en dochter van het slachtoffer hun moeder voor altijd kwijtgeraakt, maar staat deze notoire drankrijder over een jaartje weer buiten. Sterker nog, over vier jaar krijgt hij zijn rijbewijs terug, want blijkbaar vindt deze D66-hameraar het prima dat dit tuig weer deelneemt aan het verkeer. Met de dramatische voorgeschiedenis van de moordenaar van agent Arno in het achterhoofd vragen we ons toch af wanneer we in dit land eindelijk eens doodrijders definitief uit het verkeer gaan weren...