Een wijs man had het ooit over een incident, toeval en een patroon. Nu wil het toeval dat de man die bij Rotterdam een motoragent heeft doodgereden eerder OOK al een motoragent heeft aangereden. Dat was de in onze panelen bekende motoragent Dennis, aan wie de reaguurders van GeenStijl in 2015 een boelduizend kaartjes stuurden om hem een hart onder de riem te steken. Destijds bleek uit de beelden dat motoragent Dennis niet met opzet werd aangereden. Wel werd toen duidelijk dat de chauffeur na de aanrijding was doorgereden. Of de overleden motoragent Arno wel met opzet is aangereden kan de politie niet vertellen, wel is al duidelijk dat de chauffeur OPNIEUW is doorgereden. En dan zijn we er nog niet, want het is een patroon: vorig jaar reed DEZELFDE CHAUFFEUR een 79-jarige fietsster aan die ter plekke overleed. Mensen kinderen. OPSLUITEN deze chauffeur. En niet in de cabine van een truck.