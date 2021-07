Weet u nog dat de PvdA vorig jaar vanuit Rutte-3 het oppositionele verdomhoekje het land moest redden omdat de VVD niemand kon vinden die tijdelijk de ingestorte minister van Volksgezondheid Bruno Bruins kon vervangen? Partijgenoot en voorganger Edith Schippers had dat prima gekund (wat heet: al jaren kind aan huis bij het World Economic Forum, zodoende bovendien dikke matties met de top van Pfizer en ze gelooft in complotten), maar zij was als directeur van DSM drukdrukdruk met zakkenvullen voorraadschuren vullen met mondkapjes. Eerst via dochterbedrijf Auping, maar sinds de herfst met voertuigfabrikant VDL, vult ze in mindblowing meltblown tempo de voorraadschuren van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen met een duizelingwekkende berg bekbedekkers. Máxima ging zelfs nog kijken!

Wat VDL in deze branche doet? Nou, gewoon, VerkiezingsDonateurLumpsum. Bovendien rolt in Eindhoven en Born al jaren veel meer van de lopende band dan Mini’s en onrendabelenblik. Kant-en-klare setjes Kamervragen bijvoorbeeld, en succesvolle prototypes voor minister Koolmees’ steunpakketten aan ondernemers ('Ohja, Wouter, mogen we bij het volgende zuchtje tegenwind weer de staatskas lenen? Dankjewel!' -VNO-VDL). Zulke Hollandse handelsgeest valt wereldwijd in de smaak: de oude Van der Leegte mocht samen met Edith op schoot bij de affentittengeile Klaus Schwab. Het is geen politieke corruptie hoor! Het is VOC-mentaliteit waar zelfs de ultranationalisten van GroenLinks de vingers bij aflikken: in haar mooiste Bavariajurkje scandeert jonkvrouwe Corinne de Jonge van Ellemeet: meer, meer, meer!

Maar buiten Davos interesseert niemand zich voor de made-in-holland mondkapjes. Niemand koopt ze. Inmiddels ligt een duizelingwekkende 500.000.000 stuks stof te happen in Hugo’s overvolle pandemiepakhuizen. Omdat de persoonlijke beschermingsmiddelen daar 15 procent duurder zijn dan bij Alibaba de reguliere ziekenhuisgroothandel (want als overheid wil je natuurlijk niet de vrije markt verstoren), wil niemand ze hebben. Gelukkig duurt dat niet lang: volgend voorjaar al verloopt de houdbaarheidsdatum van honderden miljoenen persoonlijke beschermingsmiddelen. En het jaar daarna weer. En het jaar daarna weer. Met een beetje geluk kan de dienst Domeinen er nog een paar grijpstuivers voor krijgen (tip: maak er wegwerpbikini's van!), maar VVD-minister Van Ark waarschuwt al dat het realistischer is dat ze door de shredder moeten. Edith Schippers staat vast al te popelen: kan ze de polypropyleen mooi recyclen voor de volgende Great Reset pandemie.

