In 2015 kwam Van Rijn in opspraak door de grote problemen die ontstonden met de uitbetaling van de persoonsgebonden-budget-gelden waarvoor hij verantwoordelijk was. Sinds 1 januari 2015 regelt de Sociale Verzekeringsbank de uitbetaling van het pgb, waarmee mensen zelf hun zorg regelen. Van Rijn kwam telkens onder vuur te liggen omdat het na maanden nog niet was gelukt om het beleid goed uit te voeren waardoor diverse zorgverleners hun geld niet of te laat kregen.

Van Rijn werd in 2014 in verlegenheid gebracht door zijn eigen vader toen deze in een interview met het Algemeen Dagblad vertelde over de volgens hem ondermaatse zorg voor zijn vrouw in een verpleeghuis in Den Haag.[1] Twee jaar later, in 2016, schreef Hugo Borst hem tevens een brief over de slechte toestand van de ouderenzorg, waarna Borst in oktober 2016 een manifest schreef.[2] Diezelfde maand liet Van Rijn, met steun van de voltallige Tweede Kamer, het Zorginstituut nieuwe richtlijnen voor de ouderenzorg opstellen; deze verplichten de Nederlandse regering tot een jaarlijkse miljardeninvestering in de zorg.[3]