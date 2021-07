Nou D66-kindertjes, niet getreurd.

Zolang men hier test met een Cycle Threshold van 45 is het onze overheid zelf die ons land rood laat kleuren.

pbs.twimg.com/media/E5YQbadWUAA8xqN?f...

Kijk hier even op P16 wat de WHO daarover schrijft:

www.who.int/diagnostics_laboratory/eu...

" Note: for SARS-CoV-2 targets: Ct value ≤37 is considered positive(+) ; Ct value > 40 is considered negative(-) ; 37<Ct ≤40 is considered diagnostic gray zone.

For RNase P: Ct value ≤37 is considered positive (+); Ct value > 37 is considered negative (-)."

Boven 37 is grijs en boven 40 negatief. En zelfs hierover bestaan twijfels. Gevaccineerden in Amerika gaan immers maar tot 28.

Dus willen we meer of minder testcycli?