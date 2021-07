The Woke zijn zeker niet uit op een 'colorless' samenleving. Het verdienmodel is gebouwd op het uitgangspunt dat people of color een kleurtje blijven hebben. Zonder verwijzing naar pigment ben je niet tot in lengten van dagen slachtoffer van het witte complot dat tegen je is gesmeed en nog altijd in stand wordt gehouden om je buiten te sluiten. De 'whites' hebben, zo beweren the Woke, de 'blacks' als ras uitgevonden om hen vervolgens te kunnen onderdrukken, maar de 'blacks' kunnen nu hun 'blackness' niet missen om hun deel op te eisen, en noemen zich daarom nu 'Black' met een hoofdletter. Als we allemaal hetzelfde zijn en kleur er niet toe doet, als we de wereld proberen vorm te geven zoals Martin Luther King dat voorstond, tja, dan is 'payback time' onmogelijk, dan kun je als zwarte niet simpelweg de witte de schuld blijven geven voor alles wat er in je leven misging, misgaat en nog mis zal gaan.