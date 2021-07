U weet: de Olympische Spelen zijn helemaal geen sportevenement. Op Bilderbergconferenties is namelijk afgesproken dat de zwakkere laag van de bevolking uitgefaseerd moet worden. Dus komen er heel veel superfitte mensen met hun begeleiders (geven glijmiddel aan enzo) samen in een dorp om elkaar eens overheerlijk te bezwangeren en de wereld te voorzien van fit en gezond nageslacht. Die sport op tv is een false flag: de gelukkigen in het Olympisch dorp vinden het namelijk zielig voor de rest van de wereld, dat zij lekker de hele dag keihard met elkaar vrijen, terwijl Truus en Dirk thuis in Glanerbrug op de bank wegrotten als een zak aardappelen. Ter compensatie krijgen zij 'sport' voorgeschoteld! Wat denkt u waarom die vijf ringen eruit zien als opengeknipte condooms. Hoe dit precies zit moeten we nog even aan Micha Kat vragen, maar zo ongeveer. Enfin, deze Ralf Crutzen heeft zijn Tinder Gold op dat hengstenbal (dit jaar in Japan) gemikt en dat resulteerde in een heerlijk draadje vol gretige gouden medailles. Bedankt Ralf voor je harde werk, iemand moest het doen. Openingsceremonie Neuqfest 2021, NU LIVE, NPO1.

UPDATE: Het was even leuk maar er is ophef hoor! Ralf heeft een micropik, want seksist. En deze totale druif, Lykele Muus, Man 2 uit de Sluimer Tapes, voerde zelf een verliefde vrouw aan zijn trollenleger en staat nu weer met zijn hypocriete smoel vooraan om 'niet cool' te roepen. Wat is die gozer toch een natte tampon.

HUP HOLLANDDDDD