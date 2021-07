De Olympische Spelen. Iedere vier jaar is het wekenlang een grote parenclub, met af een toe een sprintje trekken, wat dingen doen aan een rekstok en met een speer gooien. Allemaal topfitte jongelui met afgetrainde lijven, sixpacks, hertenkontjes en ramvol hormonen. Condoomfabrikanten draaiden iedere vier jaar overuren om aan de vraag te voldoen, want dat sportvolk lag de hele dag te pompen en te humpen in het Olympisch Dorp. Maar nu is er kerona, en 1,5 meter enzo, en hebben ze in Tokio bedacht dat kartonnen bedden een goed idee zijn om dat constante geneuckseks van die bloedgeile atleten een halt toe te roepen. Dat je dan Daphne Schippers in een kartonnen bed ziet liggen, en dan denkt... nu maar even niet. Maar helaas pindakaas voor de organisatie. Die kartonnen bedden zijn loeisterk! Aldus de Ierse atleet Rhys Mcclenaghan. Kortom: elkaar nemen is belangrijker dan winnen, of zoiets.