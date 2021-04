'Schrijver' Lykele Muus, dat is nogal een weke volkorenpannenkoek die zijn hele leven in het teken heeft gesteld van het bij de juiste personen in de mond geraken - maar dan wel op de goede manier. Wat dan wel grappig is als je zo hard je best doet aan de goede kant van de geschiedenis te staan, maar dan wel een kennelijke versierpoging in 640x480p van een of andere Emily ter belachelijkmaking aan je trollenleger op Twitter voert. Leuk hoor, 'koude rillingen' krijgen van de beste bedoelingen van een vrouw. ENFIN de afdeling Video Bestudering is druk met andere dingen dus u mag het allemaal bepalen. Echt, nep, deepfake, bijgesneden om Emily uit beeld te houden, een waargebeurd verhaal of probeert een aandachtsjunk gewoon wat boekjes te slijten?