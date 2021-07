Zullen we eens ophouden met zeuren over ziekenhuisopnamen? Dat er zo weinig mensen met covid nu in het ziekenhuis liggen. We weten toch dat het een tijd duurt voordat hoge besmetting cijfers in de ziekenhuis populatie te zien is. Eerst zullen de ouderen en kwetsbaren en niet gevaccineerden besmet moeten worden. Dat proces is nu aan de gang en zal nog een aantal weken doorgaan,. Daarna zal een deel van deze groepen ernstig ziek worden en een deel daarvan komt in het ziekenhuis. Dan zijn we een flink aantal weken verder.

Dus bij deze een gratis advies voor al die dombo's die nu met ziekenhuisopnamen aankomen zetten. Opnames zeggen nu helemaal niets.